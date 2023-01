Kirghizistan-Uzbekistan: incontro presidenti, soddisfazione per crescita relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha incontrato oggi l’omologo dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in visita a Bishkek (26 e 27 gennaio). Lo riferisce un comunicato della presidenza uzbeca. Le parti, si legge nella nota, hanno osservato che negli ultimi due anni le relazioni bilaterali sono state portate a un “nuovo livello”, soprattutto per il completamento della delimitazione del confine, un “evento storico”. Durante il colloquio, nella residenza presidenziale kirghisa Ala Archa, sono stati discussi i temi dello sviluppo della politica bilaterale, dell’economia e del commercio, degli investimenti, dei trasporti e delle comunicazioni, dell’acqua e dell’energia e della cooperazione interregionale. Per quanto riguarda gli scambi commerciali è stata espressa soddisfazione per l’aumento registrato nell’ultimo anno, 30 per cento, per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Sono state discusse questioni relative all’attuazione di nuovi progetti di investimento congiunto nei settori dell’industria, dell’energia e dell’agricoltura. A tal fine sarà utilizzato più attivamente il fondo bilaterale per lo sviluppo. I due capi di Stato hanno anche discusso della cooperazione nei consessi regionali e internazionali.(Res)