Energia: Enagas acquista quota del 4 per cento di Axpo in Tap per 168 milioni di euro

- L'azienda spagnola Enagas ha raggiunto un accordo con la svizzera Axpo per l'acquisto del 4 per cento nella Trans Adriatic Pipeline (Tap) per 168 milioni di euro, in aggiunta alla quota del 16 per cento che la società già detiene. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", dopo il completamento dell'acquisizione, la partecipazione di Tap sarà del 20 per cento di Enagas, la stessa percentuale della britannica Bp, dell'azera Soc Ar, di Snam e di Fluxys. Il gasdotto transadriatico è un'infrastruttura lunga 878 chilometri che attraversa la Grecia, l'Albania, il Mare Adriatico e l'Italia. Dall'inizio del suo funzionamento commerciale nel novembre 2020, questa infrastruttura ha avuto una disponibilità del 100 per cento e ha trasportato 18 bcm di gas naturale in Europa. (Res)