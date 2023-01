Turchia-Moldova: Erdogan riceve presidente Parlamento Grosu, focus su sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, ha avuto un incontro con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita ad Ankara. Lo ha reso noto la stampa moldava. Durante la discussione sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui la situazione della sicurezza nella regione e la guerra della Russia in Ucraina. "Abbiamo apprezzato gli sforzi della Turchia a garanzia del corridoio del grano dall'Ucraina e gli aiuti umanitari forniti al nostro Paese nel 2022 per affrontare la crisi dei profughi, oltre al sostegno fornito durante le riunioni della Piattaforma di supporto per la Moldova", ha detto Grosu, citato dall'agenzia di stampa "agora.md". Il presidente del Parlamento di Chisinau ha menzionato che la Moldova è interessata a intensificare gli scambi con la Turchia e ad attrarre investimenti, nonché a rafforzare la cooperazione nel settore energetico: "Garantire la sicurezza energetica è un tema prioritario nella nostra agenda e siamo interessati a investitori turchi che vengano in Moldova con progetti di efficienza energetica e non solo". "Sono convinto che la stretta collaborazione tra i nostri Paesi ci aiuterà a superare le difficoltà e l'incertezza causate dalla guerra in Ucraina che dura già da più di undici mesi", ha aggiunto Grosu. Da parte sua, il presidente Erdogan ha ringraziato per l'invito a partecipare al secondo incontro della Comunità politica europea (Cpe), che si terrà a Chisinau il primo giugno. (Rob)