Giornata Memoria: Musumeci, pagina storica che non dobbiamo ripetere

- “Nel Giorno della Memoria, il mio pensiero commosso va alle vittime dello sterminio e della persecuzione perpetrata contro il popolo ebraico e ai deportati nei campi dì concentramento. Auschwitz é il simbolo della follia razzista che nessuno può dimenticare: va additato alle giovani generazioni affinché non sia cancellato l’orrore di pagine di storia che tutti dobbiamo contribuire a non ripetere”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.(Rin)