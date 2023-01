Giornata Memoria: Pedica (+Eu Lazio), allarme Segre su oblio non cada nel vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orrore della Shoah "non può essere dimenticato". Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Nel giorno in cui si ricordano le vittime del nazismo la politica ha l'opportunità, ma anche il dovere, di ribadire l'importanza della memoria perché ricordare significa evitare che una simile barbarie accada di nuovo. L'allarme lanciato dalla senatrice Liliana Segre qualche giorno fa sul rischio di oblio va ascoltato e tenuto bene a mente. Occorre vigilare e condannare con norme severe tutti gli atti volti a cancellare l'orrore della Shoah - sottolinea il segretario regionale del Lazio di Più Europa -. È necessario un impegno comune affinché si tenga alta la guardia: l'antisemitismo è un male assoluto che bisogna espellere dalle coscienze. Le ideologie xenofobe non devono mai più trovare spazio nella nostra cultura", conclude Pedica. (Com)