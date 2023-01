Giornata Memoria: von der Leyen, antisemitismo in aumento, combattiamolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorderemo sempre le vittime dell'Olocausto e combattiamo l'antisemitismo, che oggi è in aumento. Lo ha detto in un messaggio su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella ricorrenza della Giornata della Memoria, che commemora le vittime dell'Olocausto. "Ricorderemo sempre le milioni di vittime uccise durante l'Olocausto. Ma il ricordo non è un obiettivo in sé, dobbiamo fare un passo in più. Combattiamo l'antisemitismo, che oggi è in aumento e facciamo in modo che la vita ebraica prosperi in una società europea aperta e paritaria", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)