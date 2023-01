Germania: sondaggio, 54 per cento sostiene fornitura Leopard 2 a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 54 per cento dei tedeschi sostiene la decisione del governo federale di fornire carri armati Leopard 2 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Allo stesso tempo, il 38 per cento è contrario. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, secondo cui sono soprattutto gli elettori dei Verdi ad appoggiare l'invio dei corazzati all'ex repubblica sovietica, con il 75 per cento. Seguono i sostenitori di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) con il 64 per cento. Tra quanti votano per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e per il Partito liberaldemocratico (Fdp), i consensi raggiungono rispettivamente il 61 e il 55 per cento. A favore del trasferimento dei Leopard 2 all'Ucraina si esprime il 31 per cento degli elettori di La Sinistra. Tra quanti votano Alternativa per la Germania (AfD), il risultato è del 6 per cento. (Geb)