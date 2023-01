© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare sempre, affinché tragedie simili non si ripetano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della Giornata della Memoria. "Conoscere e comprendere la Shoah, anche arginando ogni forma di negazionismo, significa preservare i valori fondanti della Repubblica e della casa comune europea, costruita sulle radici giudaico-cristiane", ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)