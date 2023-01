Giornata Memoria: Michel, non c'è posto per l'antisemitismo nella nostra società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è posto per l'antisemitismo nella nostra società. Lo ha scritto in un messaggio Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della Giornata della Memoria. "Oggi, nell'anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, commemoriamo le vittime e i sopravvissuti dell'Olocausto. Non dimenticheremo mai. Non c'è posto per l'antisemitismo nella nostra società", ha scritto Michel. (Beb)