Giornata Memoria: Berlusconi, tragedia non paragonabile ad altri crimini

21 luglio 2021

- La Shoah “non è stata soltanto una grande tragedia. È un delitto che non può essere assimilato a nessun altro, perché è l’unico tentativo scientifico di cancellare la memoria stessa dell’esistenza di un popolo dalla faccia della terra. Per questo non dobbiamo mai banalizzare quello che è successo, neppure paragonandolo ad altri grandi crimini contro l’umanità”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video postato sui social. “Al tempo stesso è la dimostrazione più tragica di quello che avviene quando si mette al centro lo Stato e non la persona, quando si viene meno all’idea liberale di sacralità e di dignità di ogni essere umano, senza distinzione”, prosegue. “Però - sottolinea il Cavaliere - non basta ricordare, come facciamo oggi, nel Giorno internazionale della memoria: non ha senso piangere gli ebrei uccisi se non si sta dalla parte di quelli vivi, delle comunità ebraiche che spesso anche oggi sono vittime di pericolosi atti di antisemitismo. Ma soprattutto non basta ricordare se non si difende lo Stato di Israele, che è una grande democrazia amica dell’Italia, è lo Stato degli Ebrei, che ha accolto i sopravvissuti all’olocausto, ed è la garanzia che nulla di simile potrà mai più accadere in futuro”, conclude Berlusconi.(Rin)