Usa: Elon Musk visita il Congresso, incontra il presidente della Camera McCorthy

- L'amministratore delegato di Twitter, Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, nel corso di una visita alla sede del Congresso federale Usa a Washington ieri, 26 gennaio. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui l'incontro è stato incentrato sulle rivelazioni dei cosiddetti "Twitter Files" riguardo l'influenza esercitata dalla politica sui social media. Musk ha incontrato brevemente anche il leader dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries. "Ho appena incontrato il presidente della Camera McCarthy e il deputato Jeffries per discutere di come assicurarci che questa piattaforma sia equa nei confronti di entrambi i partiti", ha scritto Musk sul proprio profilo Twitter. McCarthy non ha voluto fornire un resoconto della conversazione con l'ad di Twitter: "E' venuto a farmi gli auguri di compleanno. Siamo amici da anni", ha dichiarato il presidente della Camera. (Was)