Filippine: via libera a progetto per la realizzazione di un terminale Gnl

- Il dipartimento dell'Energia delle Filippine ha annunciato l'approvazione di un progetto da 67 milioni di dollari per la costruzione di un terminale di rigassificazione del gas naturale liquefatto (Gnl), che una volta realizzato sarà la settima struttura nel suo genere del Paese. Il progetto è affidato all'azienda Samat Lng Corp e sorgerà a Mariveles, nella provincia di Bataan, circa 60 chilometri a nord di Manila. Le Filippine dovranno affidarsi alle importazioni di Gnl per alimentare centrali termoelettriche a gas con una capacità combinata superiore a 3 mila megawatt, a fronte del progressivo calo della produzione del giacimento nazionale di gas di Malampaya, nel Mar Cinese Meridionale, previsto in esaurimento entro il 2027. (Fim)