Medio Oriente: intercettati razzi dalla Striscia di Gaza, Israele risponde colpendo l'enclave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi razzi presumibilmente lanciati dalla Striscia di Gaza hanno preso di mira nella notte i territori meridionali di Israele. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando le forze israeliane, secondo cui i primi due razzi sono stati lanciati poco dopo la mezzanotte (le 23:00 in Italia). I razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea Iron Dome e abbattuti, hanno fatto sapere le Forze di difesa israeliane (Idf). Le sirene di avvertimento sono entrate in azione nella città costiera meridionale di Ashkelon, così come nella sua zona industriale e nelle località vicine di Zikim e Karmia, ma non sono stati riportati danni né vittime. Poi, intorno alle 3:30 (le 2:30 italiane) almeno altri tre razzi sono stati lanciati verso il sud di Israele. Uno dei razzi, riferisce "The Times of Israel", è stato intercettato dal sistema Iron Dome, un altro è atterrato in un campo aperto e un terzo è precipitato prima del confine, secondo quanto affermato da fonti militari, dopo che le sirene sono state attivate nelle città di Nir Oz, Ein Habesor e Magen. (segue) (Res)