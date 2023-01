Medio Oriente: intercettati razzi dalla Striscia di Gaza, Israele risponde colpendo l'enclave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte loro, le forze israeliane hanno lanciato raid aerei contro Gaza, affermando di aver preso di mira una struttura sotterranea dove vengono fabbricati razzi, situata nel campo profughi di Maghazi, nel centro di Gaza. Il sito si trovava in un'area circondata da edifici residenziali e a 180 metri da un deposito gestito dall'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. "L'attacco porterà a danni significativi agli sforzi di Hamas per costruire le sue armi", hanno dichiarato le Idf in una nota, affermando che i propri aerei da combattimento hanno preso di mira una delle basi militari di Hamas "più significative", nel nord della Striscia di Gaza. L'emittente panaraba "Al Arabiya" ha citato le Brigate al Qassam, l'ala militare del gruppo palestinese Hamas, le quali hanno annunciato di aver affrontato i raid israeliani con missili terra-aria e missili antiaerei. (Res)