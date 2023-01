Germania: Strack-Zimmermann (Fdp), no ad aerei da combattimento all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack Zimmermann, si è detta contraria alla fornitura di aerei da combattimento da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Durante un intervento all'emittente televisiva “Zdf”, la deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha affermato: “Non vedo aerei da combattimento tedeschi sull'Ucraina”. Per Strack-Zimmermann, il rischio è che i velivoli vengano utilizzati dall'aeronautica di Kiev per colpire anche obiettivi in territorio russo, con il superamento di una “linea rossa”. La presidente della commissione Difesa del Bundestag è stata tra i più determinati sostenitori della fornitura di carri armati Leopard da parte della Germania all'ex repubblica sovietica.(Geb)