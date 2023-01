Kuwait: principe ereditario accetta dimissioni del governo, premier guiderà un governo custode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Kuwait, Sheikh Meshal al Ahmad al Sabah, ha ufficialmente accettato le dimissioni del governo presentate dal premier Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah e dai ministri lunedì 23 gennaio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kuna”, secondo cui l’emiro ha emanato, ieri, un’ordinanza in cui chiede al primo ministro e ai membri dell’esecutivo di rimanere temporaneamente in carica in qualità di “governo custode” fino alla formazione di una nuova squadra governativa. Secondo quanto riferito dal vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari governativi, Barrak al Shaitan, la decisione del governo di dimettersi è stata conseguenza di uno stallo con il parlamento, l’Assemblea nazionale, su una serie di questioni nel corso della 17esima legislatura. (segue) (Res)