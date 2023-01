Kuwait: principe ereditario accetta dimissioni del governo, premier guiderà un governo custode (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni sono state presentate a circa cento giorni dall'entrata in carica del governo, che aveva prestato giuramento davanti all'erede al trono il 17 ottobre scorso. Secondo alcuni media, la crisi tra governo e Assemblea nazionale ha avuto inizio il 10 gennaio, quando il governo si è ritirato da una sessione parlamentare a causa di divergenze su una proposta riguardante la concessione di prestiti ai cittadini. Al governo è stato chiesto, nello specifico, di acquistare diversi miliardi di dinari kuwaitiani di prestiti al consumo e personali dei cittadini, ma l’esecutivo ha ritenuto il costo, pari all’incirca a 46 miliardi di dollari secondo le sue stime, troppo elevato. La questione della sospensione dei prestiti, che secondo stime ufficiose riguarda circa 500.000 kuwaitiani, è una crisi che si rinnova ogni anno tra parlamento e governo, spiega "Al Arabi al jadid", ed è stata sollevata anche nel 2019 e nel 2022, senza trovare una soluzione. Negli ultimi due decenni, in realtà, sono state diverse le crisi tra il parlamento e il governo in Kuwait che hanno portato l’emiro a sciogliere il parlamento più di dieci volte. (Res)