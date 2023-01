Imprese: il colosso dei giocattoli Hasbro licenzia mille dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di giocattoli Hasbro ha annunciato il taglio di circa mille lavoratori, nell'ambito dei piani presentati lo scorso anno per ridurre i costi di circa 300 milioni di dollari l'anno entro il 2025. Il gruppo con sede nel Rhode Island, che ha alle spalle una storia quasi centenaria, ha anche annunciato un cambio al vertice: il presidente e direttore operativo, Eric Nyman, lascerà infatti l'azienda. L'amministratore delegato, Chris Cocks, ha dichiarato che Hasbro punta a "concentrarsi su un numero inferiore di grandi marchi, sul gaming, i prodotti digitali e l'attività in forte espansione direttamente al consumatore e di licenza". Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre 2022 con una contrazione del fatturato del 15 per cento annuo. (Was)