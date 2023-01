Roma: cinque giovani morti in incidente stradale a Fonte Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ragazzi sono morti questa notte in un incidente stradale avvenuto in via Nomentana, nei pressi del civico 611, a Fonte Nuova vicino Roma. L'incidente è avvenuto poco dopo le 2.30 quando una fiat 500 con sei giovani a bordo si è ribaltata più volte per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. All'arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, per 5 occupanti dell'auto non c'era più nulla da fare. Un sesto è stato affidato agli operatori del 118 in condizioni gravissime. (Rer)