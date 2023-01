Thailandia: al via quest'anno il progetto da 9 miliardi di dollari per l'aeroporto di U-Tapao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia darà inizio quest'anno al progetto da 290 miliardi di baht (circa 8,82 miliardi di dollari) per la costruzione della nuova "Città dell'aviazione orientale" di U-Tapao. Lo ha annunciato oggi un portavoce del governo. Il progetto prevede di trasformare il vecchio aeroporto di U-Tapao, risalente alla Guerra del Vietnam, in un nuovo aeroporto internazionale collegato a un nuovo terminal per i voli a basso costo, all'aeroporto Don Muang e al principale aeroporto internazionale del Paese, Suvarnabhumi. Il progetto a partecipazione pubblica e privata coprirà una superficie di 1.040 ettari nell'agglomerato industriale della Thailandia orientale, e includerà una zona di libero scambio per le merci, un centro di addestramento al volo e uno per la riparazione e la manutenzione degli aeroplani. (Fim)