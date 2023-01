Credito: “Handelsblatt”, quota Al Thani in Deutsche Bank superiore a quanto noto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota in Deutsche Bank degli Al Thani, la famiglia degli emiri del Qatar, è superiore a quanto noto in precedenza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli Al Thani detengono ufficialmente il 6,1 per cento delle azioni del principale istituto di credito tedesco attraverso due veicoli di investimento. Tuttavia, da tempo si rincorrono le voci secondo cui gli Al Thani controllano in realtà circa il 10 per cento della banca, “forse attraverso derivati”. In particolare, si tratta di Hamad bin Khalifa al Thani, emiro del Qatar dal 1995 all'abdicazione nel 2013, e di suo cugino Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, primo ministro del Paese dal 2007 al 2013. Una recente notifica sui diritti di voto dell'ex capo del governo di Doha mostra ora che la sua influenza su Deutsche Bank è maggiore di quanto precedentemente noto. Il fondo Paramount Services Holdings, di proprietà di Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha infatti notificato di possedere il 4,54 per cento delle azioni dell'istituto di credito. Finora, era stata attribuita a questo fondo una quota del 3,05 per cento. Deutsche Bank ha rifiutato di commentare. Supreme Universal Holding, la società di investimento di Hamad bin Khalifa al Thani, non ha diramato “alcun annuncio del genere”. Tuttavia, per “Handelsblatt” è “ovvio” che la partecipazione di Supreme Universal in Deutsche Bank è “simile a quella di Paramount Services, dal momento che i fondi hanno sempre investito la stessa cifra” nella banca in passato.(Geb)