Indonesia: i figli del presidente Widodo verso la candidatura nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due figli del presidente dell'Indonesia Joko Widodo si candideranno alle elezioni in programma nel Paese nel 2024. Lo anticipa il quotidiano "Jakarta Post", secondo cui il figlio maggiore di Widodo, il 35enne Gibran Rakabuming Raka, già sindaco di Surakarta, nella provincia di Giava centrale, intende candidarsi a governatore provinciale. Proprio Gibran ha riferito che anche il suo fratello minore, il 28enne Kaesang Pangarep, intende candidarsi alle prossime elezioni, non è chiaro se alla carica di sindaco che potrebbe essere lasciata vacante da Gibran. Widodo ha inaugurato la sua carriera politica nel 2005 proprio come sindaco di Surakarta, sua cittadina natale. Nel 2012 ha vinto l'elezione per il governatorato di Giacarta, e nel 2014 le elezioni presidenziali. (Fim)