Germania: sciopero all'aeroporto di Duesseldorf, cancellata metà dei voli

- È iniziato lo sciopero all'aeroporto di Duesseldorf, che si protrarrà per tutto il giorno. La mobilitazione è stata indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di) e ha causato la cancellazione di circa la metà dei voli. Ad astenersi dal lavoro sono i dipendenti di Aviapartner, società che gestisce i bagagli e controlla gli aerei aeromobili, con una quota di mercato del 75 per cento nell'aeroporto. Secondo la Ver.di, 700 dipendenti di Aviapartner rischiano il licenziamento e l'azienda si rifiuta di tutelarli. Per tale motivo è stato indetto lo sciopero. (Geb)