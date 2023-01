Brasile: emergenza Yanomami, Corte suprema identifica omissioni governo Bolsonaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità di questa tragedia è nota in Brasile e nel mondo e non si tratta solo di omissione, Jair Bolsonaro è direttamente responsabile dell'autorizzazione e dell'incoraggiamento delle attività minerarie dannose che hanno generato pregiudizio alle popolazioni indigene Yanomami e a quelle presenti in altre regioni dell'Amazzonia", prosegue il documento. I deputati affermano che "l'atteggiamento e le azioni di Bolsonaro hanno contribuito in modo decisivo alla contaminazione dei fiumi (soprattutto da mercurio) e, di conseguenza, hanno provocato impatti sull'accesso agli alimenti (attività di pesca) e sanitarie delle popolazioni tradizionali che vivono e sopravvivono nelle aree in cui non dovrebbero esserci miniere, legale o illegale". (Brb)