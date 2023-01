Difesa: Pentagono, all’Ucraina invieremo il modello più recente dei carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carri armati che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina saranno i M1A2 Abrams: si tratta della versione più aggiornata del mezzo, con capacità “significativamente superiori” rispetto ai modelli precedenti. Lo ha confermato ai giornalisti la vice portavoce del dipartimento della Difesa, Sabrina Singh, durante un briefing al Pentagono. “Ci vorranno comunque mesi per la consegna, dal momento che non abbiamo un eccesso di questi carri armati all’interno dei nostri inventari”, ha precisato. (Was)