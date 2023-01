Usa: Project Veritas accusa Pfizer di pianificare mutazioni deliberate del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il think tank statunitense di orientamento conservatore Project Veritas ha accusato il colosso farmaceutico statunitense Pfizer Inc. di pianificare mutazioni deliberate del Covid-19, in modo da creare un mercato per nuovi vaccini destinati a contrastare future varianti del virus. Il think tank ha pubblicato il video di un colloquio carpito a Jordon Trishton Walker, identificato da Project Veritas come il "direttore della ricerca e dello sviluppo di Pfizer": l'uomo, apparente ignaro della registrazione, afferma che il colosso farmaceutico "sta esplorando, sai, in che modo il virus continua a mutare. Beh, una delle cose che stiamo esplorando è, perché non lo mutiamo noi stessi, così da concentrarci a creare, sviluppare preventivamente nuovi vaccini?". Trishton Walker fa riferimento alla possibilità di effettuare sperimentazione sulle scimmie, e traccia un parallelo con quanto "sospetto sia accaduto a Wuhan". Il ricercatore aggiunge che "a quanto so, (gli scienziati di Pfizer) stanno ottimizzando (un processo di mutamento del Covid-19), ma stanno procedendo lentamente, perché tutti sono molto cauti. Ovviamente non vogliono accelerare troppo. Stanno tentando questa cosa in via esplorativa, perché ovviamente non vuoi pubblicizzare che stai scoprendo future mutazioni". Il presunto dirigente di Pfizer raccomanda poi all'interlocutore di non far parola di quanto appena discusso: "Se però facciamo questa cosa, c'è il rischio, come puoi immaginare... Nessuno vuole che una compagnia farmaceutica muti un (...) virus". (segue) (Was)