Imprese: startup giapponese costituisce joint venture per l'elettromobilità in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup giapponese dei semiconduttori Headspring ha firmato un accordo per la costituzione di una joint venture con il gruppo indiano Anand Group, tesa allo sviluppo di componenti di massa a basso costo per veicoli elettrici. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la joint venture prevede la localizzazione della produzione in India tramite tecnologie proprietarie dell'azienda giapponese. Le componenti dovrebbero essere destinate a costruttori di auto elettriche europei che operano in India. Headspring controllerà il 49 per cento della joint venture con un capitale complessino di 2,45 miliardi di dollari. L'obiettivo delle due compagnie è di arrivare a generare un volume di vendite di 153 milioni di dollari nel 2027. (Git)