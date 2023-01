Giappone: inflazione a Tokyo segna i massimi da 42 anni a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione al consumo core a Tokyo, capitale del Giappone, ha registrato un aumento del 4,3 per cento a gennaio, il livello più elevato da 42 anni a questa parte, per effetto dei rincari diffusi che hanno interessato i generi alimentari, l'energia e altre voci d'acquisto essenziali per le famiglie giapponesi. L'indice core registrato a Tokyo è più che doppio rispetto al livello di riferimento del 2 per cento fissato dalla banca centrale giapponese. L'indice è in crescita da 17 mesi consecutivi, e l'ultimo incremento pari a quello registrato a gennaio risale a maggio 1981. (segue) (Git)