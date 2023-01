© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa, nell'ambito di Memoria genera Futuro, a una delle visite guidate "Prendiamoci cura della memoria. Le pietre d'inciampo del Municipio II", nel quadro del percorso per conoscere e effettuare la manutenzione delle pietre d'inciampo presenti nei diversi quartieri del territorio del Municipio Roma II. Via Flaminia 16, Roma (ore 16)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa, nell'ambito di Memoria genera Futuro, alla presentazione del libro "La piuma del Ghetto". Casa delle Letterature, piazza dell'Orologio, 3, Roma (ore 18)- L’associazione Fairwatch, Dicea Università la Sapienza, Fondazione Charlemagne presentano la ricerca “Reti di mutualismo e poli civici a Roma”, una mappa delle mappe post-pandemia dei problemi e delle soluzioni praticate dall'associazionismo e dal mutualismo a Roma, e la proposta di "Poli civici" per più servizi, più lavoro, più partecipazione nella capitale. Interverranno l’assessore al Decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città, Andrea Catarci, l’assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari, l’assessore al Patrimonio e politiche abitative, Tobia Zevi e Federico Stolfi, assessorato alla Cultura. Illustrano la ricerca Carlo Cellamare, Dicea, Università di Roma La Sapienza, Riccardo Troisi, Associazione Fairwatch, Luca Brignone, Dicea, Università di Roma La Sapienza e Stefania Mancini, Fondazione Charlemagne. Sala del Carroccio, Campidoglio, Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)