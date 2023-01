Francia-Iraq: premier iracheno e presidente francese firmano accordo partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Muhammad Shia al Sudani, ha annunciato la firma di un accordo di partneriato strategico tra Baghdad e Parigi con il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della visita del capo del governo di Baghdad a Parigi. In un messaggio sul suo profilo Twitter Al Sudani ha dichiarato: “Poco fa, l'amico Macron e io abbiamo firmato l'accordo di partenariato strategico, che stabilisce una tabella di marcia per espandere gli orizzonti della cooperazione tra i nostri due Paesi, in vari campi". Il premier iracheno ha aggiunto: "Continueremo a lavorare con gli amici per partenariati seri che garantiscano all'Iraq il raggiungimento della riforma economica e dello sviluppo sostenibile, come abbiamo disegnato e pianificato nel programma del governo". Il premier iracheno è giunto oggi nella capitale francese a capo di una delegazione governativa di alto rango. Dopo il suo incontro con Macron, Al Sudani ha incontrato l’omologo francese, Élisabeth Borne, e rappresentanti delle aziende francesi e del settore imprenditoriale, tra cui l’amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanné. Secondo una nota diramata dall’ufficio stampa di Al Sudani, la visita del premier iracheno a Parigi “si inserisce nel quadro dello sviluppo delle opportunità di cooperazione con la Francia e dell'apertura di maggiori orizzonti di investimento e scambio che vanno nel solgo delle priorità fissate dal programma di governo con l’obiettivo di sviluppare il sistema economico iracheno”. (segue) (Res)