Russia: ambasciata in Messico apprezza critiche Lopez Obrador su Leopard tedeschi all'Ucraina

- L'ambasciata della Russia a Città del Messico ha ringraziato il presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, per le critiche alla decisione della Germania all'Ucraina. "Ringraziamo Lopez Obrador per la sua posizione aperta e chiara contro la fornitura di carri armati tedeschi in territorio dell'Ucraina", scrive l'ambasciata in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Lopez Obrador aveva detto mercoledì che le Berlino, grazie alla "pressione dei media" aveva cambiato idea e dato il via alla commessa di Leopard. (Mec)