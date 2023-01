Aeroporti: Foti (Fd’I), premio a Fiumicino vanto per Roma e Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma “è stato insignito del premio 5 Stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. Un motivo di orgoglio e di vanto per la Capitale e per tutta la nostra Nazione”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Congratulazioni a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’aeroporto per il lavoro svolto e per il meritato premio. Un successo davvero straordinario”, ha aggiunto. (Rin)