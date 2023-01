Decreto Ong: Raimondo (Fd’I), lavori procedono come da programma, siamo soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto Ong, i lavori in commissione procedono come da programma, stiamo rispettando perfettamente la tabella di marcia. Lo ha dichiarato Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Trasporti alla Camera, nonché relatore del decreto sulle Ong. “Il centrodestra – ha proseguito – è compatto. Siamo nel perimetro della normativa internazionale e dentro la cornice europea per quanto riguarda i salvataggi in mare e le condotte delle Ong”. “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora", ha concluso. (Rin)