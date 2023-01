Brasile: emergenza Yanomami, Corte suprema identifica omissioni governo Bolsonaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei Popoli indigeni del Brasile (Apib) ha invece presentato oggi, 26 gennaio, una denuncia contro Bolsonaro, Alves, l'ex direttore della Fondazione nazionale dei popoli indigeni (Funai), Marcelo Agusto Xavier da Silva, e l'ex sottosegretario alla salute degli indigeni per genocidio. La denuncia è stata presentata presso l'ufficio del Procuratore generale della Repubblica (Pgr). In precedenza, erano stati quattro deputati del Partito dei lavoratori (Pt) a depositare, il 23 gennaio, una denuncia presso la Pgr contro Bolsonaro e Alves con l'accusa di genocidio. Per i deputati Bolsonaro e Alves sono "direttamente responsabili, per azione o omissione, delle morti e delle disgrazie vissute dai popoli Yanomami e da altre comunità indigene e devono essere perseguiti e ritenuti responsabili". "Abbiamo visto bambini e adulti in situazione di grave malnutrizione, con aspetto cadaverico. In una Paese che anno dopo anno registra record nella sua produzione agricola e sfama diverse nazioni e popoli del mondo una situazione del genere non dovrebbe esistere", si legge nella denuncia. (segue) (Brb)