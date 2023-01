Usa-Somalia: segretario Difesa Lloyd, più sicuri dopo uccisione leader Is Al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il jihadista Bilal al-Sudani ucciso in un raid effettuato in Somalia dal Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) era una figura di spicco dello Stato islamico responsabile della promozione di una sua crescente presenza nel continente e del finanziamento delle operazioni del gruppo in tutto il mondo, incluso l'Afghanistan. Lo ha dichiarato in una nota il Segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, commentando il successo dell'operazione. "Questa azione lascia gli Stati Uniti e i suoi partner più sicuri e protetti e riflette il nostro fermo impegno a proteggere gli americani dalla minaccia del terrorismo in patria e all'estero", ha aggiunto Lloyd. Al Sudani è stato ucciso durante un raid aereo effettuato dagli Stati Uniti nelle regioni settentrionali della Somalia. Lo ha confermato un alto funzionario del governo Usa rimasto anonimo, durante una call con i giornalisti. “L’operazione ha portato alla morte di altri 10 associati di Al Sudani, senza nessuna vittima civile: abbiamo notificato i nostri partner, incluso il governo somalo con cui siamo sempre in contatto”, ha detto, aggiungendo che l’operazione è il frutto di mesi di pianificazione all’interno del governo federale statunitense. (Was)