Usa: Project Veritas accusa Pfizer di pianificare mutazioni deliberate del Covid-19 (2)

- Trishton Walker ammette inoltre che il Covid-19 è stato una "miniera d'oro" per Pfizer, e continuerà ad esserlo in futuro: "A volte ci sono mutazioni che emergono e per cui non siamo pronti, come Delta e Omicron, e simili. Chi lo sa? In ogni caso, (...) il Covid continuerà a essere una miniera d'oro per noi anche in futuro, è ovvio". Infine, Trishton Walker parla di una "porta girevole" per i funzionari governativi che "è ottima per l'industria, onestamente, e cattiva per chiunque altro in America. I regolatori che esaminano i nostri farmaci, sai già che quando smetteranno di essere regolatori, vorranno lavorare per l'azienda. Non saranno severi con l'azienda da cui avranno il lavoro", afferma il presunto dirigente di Pfizer. Dopo la pubblicazione del video, alcuni media hanno tentato di accertare l'identità dell'uomo: non risultano sue fotografie sui social media, e un suo profilo su Linkedin è stato cancellato nelle scorse ore. Poco dopo la divulgazione del video, il direttore di Project Veritas, James O'Keefe, ha pubblicato "documenti interni di Pfizer" che verificherebbero l'identità di Trishton Walker, e da cui emerge che l'uomo si è laureato a Yale nel 2013 e poi in medicina all'Università del Texas. (segue) (Was)