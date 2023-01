Usa: Project Veritas accusa Pfizer di pianificare mutazioni deliberate del Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) si sono espressi ieri a favore di alcune modifiche alla strategia del governo federale per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, affermando che i vaccini approvati all’inizio della pandemia dovrebbero essere sostituiti con quelli bivalenti, pensati per le più recenti varianti del ceppo Omicron. La proposta è stata approvata all’unanimità da un gruppo di 21 esperti. Allo stato attuale, i vaccini monovalenti sono ancora disponibili negli Stati Uniti per il primo ciclo vaccinale, mentre quelli aggiornati per il ceppo Omicron sono disponibili come booster. (Was)