Ucraina: Casa Bianca, dimissioni a vertici governo dimostrano impegno di Zelensky contro la corruzione

- La Casa Bianca ritiene che la recente ondata di dimissioni ai vertici del governo ucraino sia una dimostrazione dell’impegno del presidente Volodymyr Zelensky nella lotta alla corruzione nel Paese, e non ci sono prove che dimostrino “un dirottamento” degli aiuti statunitensi a Kiev. La sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, che ha testimoniato insieme ad altri due funzionari di governo davanti alla commissione Esteri del Senato, ha affermato che le dimissioni di numerosi esponenti dell’esecutivo ucraino rappresentano “un segnale forte per tutti coloro che vogliono ostacolare il futuro dell’Ucraina: la lotta alla corruzione, così come la riforma giudiziaria, rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo del Paese”. L’assistente segretaria alla Difesa per la sicurezza internazionale, Celeste Wallander, ha riferito alla commissione che allo stato attuale non ci sono prove che dimostrino un impatto negativo della corruzione ai vertici del governo ucraino sugli aiuti statunitensi. (Was)