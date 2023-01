Lazio 2023: D’Amato, record borse di studio, fatti non chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio si conferma “leader in Italia per il diritto allo studio e il sostegno alla formazione”. Lo dichiara, in una nota, il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Dal 2013 a oggi -aggiunge - abbiamo raddoppiato il numero di borse di studio erogate: stiamo garantendo così il diritto costituzionale allo studio per tutte le persone capaci e meritevoli anche se prive dei mezzi economici, come dice l'articolo 34. Perché la conoscenza e la formazione devono essere appannaggio di tutti, non solo di chi è più fortunato”, conclude D’Amato. (Com)