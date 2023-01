Brasile: WhatsApp lancia la funzione "communities", gruppi con 5000 partecipanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la compagnia Meta, proprietaria di WhatsApp, l'idea della nuova funzionalità è quella di unire vari gruppi su argomenti di discussione simili per facilitare la comunicazione con un numero maggiore di persone. "Ad esempio, crediamo che le comunità renderanno più facile per un preside scolastico riunire tutti i genitori e tutori per condividere avvisi importanti e ma contemporaneamente creare gruppi per classi specifiche e attività extrascolastiche o di volontariato", ha affermato la società in una nota alla stampa. (Brb)