Spagna: Sanchez incontra a Madrid la presidente del Parlamento europeo Metsola

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato oggi a Madrid la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Durante l'incontro sono state discusse diverse questioni importanti per il governo spagnolo, come la presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, che si svolgerà nella seconda metà del 2023, e i negoziati sul Patto per la migrazione e l'asilo. Secondo quanto riferito in una nota dell'esecutivo di Madrid, Sanchez e Metsola hanno inoltre condiviso l'importanza che l'Ue mantenga l'unità nel sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa. (Spm)