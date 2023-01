Somalia: leader dello Stato islamico ucciso in un raid aereo degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei leader dello Stato islamico in Somalia, Bilal Al Sudani, è stato ucciso durante un raid aereo effettuato dagli Stati Uniti nelle regioni settentrionali del Paese africano. Lo ha confermato un alto funzionario del governo Usa rimasto anonimo, durante una call con i giornalisti. “L’operazione ha portato alla morte di altri 10 associati di Al Sudani, senza nessuna vittima civile: abbiamo notificato i nostri partner, incluso il governo somalo con cui siamo sempre in contatto”, ha detto, aggiungendo che l’operazione è il frutto di mesi di pianificazione all’interno del governo federale statunitense. (Was)