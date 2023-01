Usa: da Biden condoglianze alla famiglia di Tyre Nichols, favorevole a proteste pacifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alla famiglia di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto in ospedale dopo essere stato fermato ad un posto di blocco e arrestato il 7 gennaio scorso. In una nota, Biden ha affermato che i familiari del ragazzo, deceduto il 10 gennaio a causa delle ferite riportate durante il pestaggio subito al momento dell’arresto, meritano “una indagine trasparente sulle dinamiche che hanno portato alla sua morte”. Il presidente Usa si è anche detto favorevole alle “proteste pacifiche” chieste dalla famiglia di Nichols, mentre proseguono le indagini del dipartimento della Giustizia e delle autorità dello Stato del Tennessee. “Lo sdegno per quanto accaduto è assolutamente comprensibile, ma la violenza è sempre inaccettabile”, ha affermato. Commentando l’arresto dei cinque ex poliziotti che hanno arrestato Nichols, accusati di omicidio di secondo grado, Biden ha detto che “la fiducia è alla base della sicurezza pubblica, ma ci sono ancora troppi posti nel nostro Paese in cui questo concetto non viene rispettato: dobbiamo fare in modo che la giustizia sia sempre equa e imparziale nei confronti di tutti”. Il presidente Usa ha poi riconosciuto che gli incidenti fatali durante un incontro con le forze dell’ordine hanno interessato soprattutto le comunità afroamericane statunitensi, sottolineando che “i poliziotti che vengono meno ai principi sanciti nel loro giuramento devono essere puniti dalla giustizia”. (Was)