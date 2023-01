Brasile: emergenza Yanomami, Corte suprema identifica omissioni governo Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile (Stf) ha identificato delle omissioni compiute dal governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro in relazione all'assistenza e protezione dei popoli indigeni Yanomami nelle riserve dello stato di Roraima. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo affidato al giudice supremo Luiz Roberto Barroso. La situazione degli indigeni è stata denunciata nel corso di una visita del presidente Luiz Inacio Lula da Silva che, accompagnato da alcuni ministri, ha verificato la grave situazione delle popolazioni locali la scorsa settimana. Al termine della visita, il capo dello Stato aveva annunciato misure di emergenza per affrontare la crisi sanitaria. Medici e infermieri del Servizio sanitario nazionale (Sus) saranno trasferiti nell'area indigena per migliorare l'assistenza delle popolazioni originarie. (segue) (Brb)