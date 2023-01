Brasile: emergenza Yanomami, Corte suprema identifica omissioni governo Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Diritti umani invierà sul posto una squadra di ricercatori specializzati per appurare eventuali violazioni. Sarà istituito un ufficio per affrontare la crisi umanitaria nel territorio Yanomami per produrre uno studio sulla situazione a Roraima. Tra gli obiettivi delle indagini c'è quello di raccogliere informazioni per possibili misure da adottare contro l'ex ministra delle Donne, famiglia e Diritti umani. Nel suo periodo alla guida del ministero, tra il 2019 e il 2022, più di duemila denunce riguardanti violazioni dei diritti delle popolazioni indigene sono state presentate. (segue) (Brb)