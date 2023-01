Francia-Iraq: premier iracheno e presidente francese firmano accordo partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita giunge mentre il governo Al Sudani è alle prese con una grave crisi valutaria. La rapida svalutazione del dinaro sta infatti mettendo a dura prova la stabilità dell’Iraq e l’esecutivo iracheno. Ieri centinaia di persone hanno manifestato davanti alla sede della Banca centrale a Baghdad contro il caro vita e la crisi valutaria, con il governo che ha inviato sul posto la polizia in assetto antisommossa per mantenere la sicurezza intorno all’edificio. La protesta è stata organizzata da attivisti del movimento Tishreen ed esponenti del blocco Al Sairoon del leader politico e religioso sciita, Muqtada al Sadr. Tishreen è considerato il più grande movimento di protesta in Iraq ed è nato durante le manifestazioni contro la crisi economica avvenute nel Paese tra il 2019 e il 2021. Le manifestazioni coincidono con le misure avviate dal premier iracheno, Mohammed Shia Al Sudani, per arginare il flusso di dollari dall’Iraq verso l’Iran su pressione degli Stati Uniti. (segue) (Res)