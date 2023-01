Francia-Iraq: premier iracheno e presidente francese firmano accordo partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della scorsa settimana il primo ministro iracheno ha ordinato l'invio delle forze antiterrorismo per colpire le reti di trafficanti che contrabbandano valuta pregiata (sostanzialmente dollari) verso l'Iran. La stretta sul contrabbando segue la misura predisposta lo scorso novembre dalla Federal Reserve che ha introdotto controlli più severi sulle transazioni internazionali in dollari da parte delle banche commerciali irachene. Le banche irachene hanno operato dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003 secondo regole meno rigide. Tuttavia anni di governi deboli e crisi - dall'insurrezione durante l'occupazione statunitense all'acquisizione da parte dello Stato islamico di ampie porzioni del Paese tra il 2014 e il 2017- hanno portato le amministrazioni successive a rimandare fino ad ora l'adeguamento del sistema bancario iracheno agli standard internazionali per il trasferimento di valuta. (segue) (Res)