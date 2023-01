FI: Pella, orgoglioso di festeggiarne i 29 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia continuerà a rappresentare i valori liberali, europei, cristiani in Italia e all'interno del Partito popolare europeo (Ppe) grazie al presidente Berlusconi che da 29 anni si conferma il più grande leader politico italiano ed europeo. Lo ha dichiarato Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio della Camera, sottolineando che quello che ricorre oggi è il ventinovesimo anniversario dell'"unica autentica forza liberale italiana”. “Sono orgoglioso di farne parte fin dalle riunioni nell'inverno 1993 e averla vista nascere, poi, nel gennaio 1994, in una fase storica fondamentale così come quella che attraversiamo oggi e sono altresì grato al presidente Berlusconi per avermi accolto nella sua comunità politica dandomi fiducia e opportunità di crescita politica e professionale”, ha aggiunto. (Rin)