Brasile-Francia: Macron telefona a Lula, dialogo su democrazia, governance e ambiente

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto oggi una telefonata dall'omologo francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza brasiliana in una nota. "Durante più di un'ora di conversazione i due capi di stato hanno affrontato il partenariato strategico bilaterale e le questioni regionali e gli aspetti della governance globale", si legge. In particolare, prosegue Brasilia, Lula e Macron "hanno convenuto sui rischi che incombono sulla democrazia a causa delle azioni violente di gruppi di estrema destra. In tale contesto, hanno discusso dell'importanza di combattere la disinformazione. (segue) (Brb)