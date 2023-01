Brasile-Francia: Macron telefona a Lula, dialogo su democrazia, governance e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti hanno parlato degli sforzi per combattere la grande minaccia rappresentata dal cambiamento climatico. Il presidente Lula ha spiegato al presidente francese gli obiettivi del Summit dei Paesi amazzonici che organizzerà nei prossimi mesi. Ha commentato, tra l'altro, l'importanza della presenza della Francia all'incontro, unico Paese europeo a condividere questo bioma nella Guyana francese. Nell'affrontare questioni di governance globale i due leader "hanno convenuto sull'importanza di riadattare l'architettura finanziaria internazionale come strumento per finanziare la transizione climatica e combattere la fame e la disuguaglianza. È stato ricordato che l'India e il Brasile, che detengono la presidenza del G-20 quest'anno e il prossimo, svolgeranno un ruolo centrale in questo dibattito. (segue) (Brb)